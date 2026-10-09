Asegura CSP que la gente en su colonia se siente más segura

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que la gente se siente más segura en sus colonias, ya que la percepción de inseguridad en localidades disminuyó 29 %, al pasar de 50.6 por ciento en 2019 a 35.9 en 2026, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del Inegi, lo que demuestra que las cosas en el país van bien.

“Yo veo esto y quiere decir que la gente en su colonia se siente más segura. ¿Cómo no va a estar uno contento con estos resultados? La gente en su colonia pasó hace 8 años, de la mitad decir que estaban inseguros a hoy el 35.9 y va la tendencia hacia la baja”.

“Y los trenes van bien, y las carreteras van bien, y los proyectos de agua van bien. Y la gente está contenta. Tienen una percepción de que las cosas van bien, lo económico ahí va con las dificultades por los aranceles. Entonces vamos muy bien”, puntualizó en la conferencia matutina: Las mañaneras del pueblo.

Destacó que, además, la Envipe revela que la percepción de inseguridad en municipios bajó de 70.5 por ciento en 2019 a 60.9 por ciento en 2026, tendencia a la baja que se repite en los datos por entidad federativa.

Ademas, destacó que Mexicana, el Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” (AIFA), el Tren Maya y Grupo Mundo Maya, cumplen mes a mes sus objetivos y van de acuerdo con su planeación.

“Las empresas van de acuerdo a su planeación. Desde el momento de su construcción y su puesta en marcha tienen un plan: qué metas se deben cumplir cada año, incluso cada mes. Nos reunimos, además, para ver cómo se están cumpliendo estas metas. Si se necesita mayor apoyo de la Secretaría de Turismo, Josefina (secretaria de Turismo) les ha ayudado mucho para poder integrar los servicios, promoverlos en las distintas plataformas de viajes. Y se van cumpliendo cada mes los objetivos planteados”.

Pide reactivar ficha roja a Gómez Mont y esposo

En otro tema, la titular del Ejecutivo federal confirmó que su gobierno solicitó la reactivación de la ficha roja de la Interpol para la presentadora de televisión Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga.

Sheinbaum Pardo comentó que esperan la información oficial del por qué se retiró esta ficha roja.

“Todavía no se da la información oficial de por qué se retiró esta ficha roja”, dijo la mandataria federal.

“Vamos a presentar aquí; le pedí al gabinete y a la Secretaría de Hacienda cuáles son las irregularidades y por qué hay una orden de aprehensión a estas dos personas, lo profundo de las irregularidades que cometieron vinculadas con factureras de estas dos personas.

Y estamos esperando la información de por qué se le retiró por parte Interpol la ficha roja”, añadió.

Responde Claudia a líder del PT tras acusar presiones de EUA

Así también, dijo que luego de que el líder del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya, acusara que Morena cedió a presiones de Estados Unidos para definir las coordinaciones estatales rumbo a las elecciones de 2027, la presidenta expresó “es un absurdo”.

Sheinbaum Pardo externó que “no tiene sustento” lo dicho por Anaya.

“Es un absurdo, realmente. No tiene ningún sustento lo que está diciendo. Y ya se sabe, a veces; Morena tiene un esquema, todo esquema es perfectible, el de cualquier partido político, pero Morena desde su formación tomó la decisión de que los coordinadores se eligieran por encuesta, y pues es el resultado de las encuestas.