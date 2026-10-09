Asegura Cuitláhuac García que no hay crisis de gas

Cuitláhuac García, director general del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas), aseguró que no hay crisis de gas y garantizó el abasto, luego de declarar que no había almacenamiento en el país.

En entrevista con medios, tras salir de Palacio Nacional, el exgobernador de Veracruz declaró que “Pemex está produciendo cada vez más”.

“Fue un tema operativo y lo superamos sin problema”, indicó García tras declarar en La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum del miércoles que hace una semana hubo una situación crítica en Estados Unidos y avisaron que iban a dejar de enviar alrededor de la quinta parte de lo que en los gasoductos nacionales se toma de importación.

-“¿No hay crisis de gas?”, se le preguntó.

-“No hay”, respondió el director de Cenagas. “Está garantizado el abasto”, añadió.

En su edición de este 8 de octubre, El Universal publicó que de enero a julio, México importó 6 mil 722 millones de pies cúbicos diarios de gas natural por ducto desde Estados Unidos, la mayor cifra desde que hay registro en el Departamento de Energía, a partir de 1973.

México libró un golpe fuerte

Cuitláhuac García declaró el miércoles que México libró un “golpe fuerte” ante “una situación crítica” por la que Estados Unidos avisó que iban a dejar de enviar alrededor de la quinta parte de lo que en los gasoductos nacionales se toma de gas natural de importación.

En la conferencia mañanera del 7 de octubre en Palacio Nacional, García admitió que “no tenemos almacenamiento” de gas.

“Hace una semana hubo una situación crítica en Estados Unidos; avisaron que iban a dejar de enviar alrededor de la quinta parte de lo que en los gasoductos nacionales tomamos de gas natural de importación.

Y era un golpe fuerte, sin embargo, pudimos con la coordinación de todas las áreas; está Pemex, CFE y coordinadas con Cenace, y además pues nuestra secretaria (de Energía) y el subsecretario, pudimos afrontarlo sin problemas”, explicó el exgobernador de Veracruz.