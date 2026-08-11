Asegura FGJ cuatro inmuebles ligados a despojo

Tras el reforzamiento de las acciones contra el despojo en la Ciudad de México anunciado la semana pasada, las autoridades atendieron de forma “inmediata” y aseguraron cuatro inmuebles relacionados con este delito en los últimos cinco días, detalló la fiscal Bertha Alcalde.

En conferencia, la titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina explicó que entre el 6 y el 10 de agosto se recibieron 30 nuevas denuncias por ese delito, de los cuales, en cuatro se confirmó despojo, por lo que hubo una “reacción inmediata”, mientras que ocho casos están en análisis.

Informe

Los 18 reportes restantes no constituyeron un despojo, mencionó la fiscal, pues precisó que muchos de los casos se tratan de conflictos civiles.

Durante la presentación del informe de seguridad correspondiente a julio de 2026, Alcalde destacó tres casos relevantes en materia de despojo en los últimos días: la detención de presuntos imputados por despojo en Miguel Hidalgo: Giovanna “N”, Araceli “N” y Genaro “N”, de quienes se logró su vinculación a proceso; la captura de Virginia “N” y Diana “N”, los cuales están imputadas por un despojo en un inmueble en la calle Matías Romero, en la Del Valle, así como el aseguramiento de un inmueble, por posible despojo, en Benito Juárez.

El 5 de agosto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció una serie de acciones para fortalecer el combate a este delito en la capital, entre las que indicó que el aseguramiento y restitución de inmuebles por parte de la fiscalía tendrá un nuevo plazo de 15 días; mientras que la judicialización del caso tendrá un plazo de 30 días.