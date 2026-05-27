Asegura FGR 256 mil litros de hidrocarburo

La Fiscalía General de la República (FGR) integra una indagatoria luego de ejecutar una orden de cateo, librada por el juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Veracruz, para un inmueble ubicado en el municipio de Tihuatlán donde se aseguraron 256 mil 828 litros de hidrocarburo.

El agente del Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en Veracruz, inició la carpeta en atención a una denuncia anónima, en la que se informó sobre operaciones en un inmueble en el que posiblemente se resguardaba y almacenaba hidrocarburo de manera ilícita.

Las autoridades aseguraron 20 tractocamiones, 12 tanques de almacenamiento, 52 cubitanques, tres motobombas acopladas a mangueras y a remolques, cuatro lowboy, siete planas cama baja, dos fractank, dos góndolas, 18 planas de madera, un contenedor semirremolque, una motocicleta y un vehículo.

Durante la diligencia, los uniformados también detuvieron a 12 personas, aseguraron diversos frascos y material de laboratorio, dispositivos, tags de pago, placas de circulación, credenciales de identificación, equipo de cómputo, chequeras, discos de almacenamiento CD y tickets de compra.

Los detenidos, el inmueble y lo asegurado quedaron a disposición del MPF, el cual resolverá su situación jurídica dentro del tiempo constitucional, mientras continúa con las diligencias de ley para resolver conforme a derecho corresponda.