Asegura Israel Vallarta que no teme volver a prisión

A una semana de que saliera de la cárcel, Israel Vallarta Cisneros, aseguró que no teme regresar a prisión y pidió no “lo vean como héroe, porque no lo soy”.

Ayer viernes ofreció una conferencia de prensa frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) y las víctimas tienen derecho a apelar su absolución de los delitos de secuestro, delincuencia organizada y posesión de armas.

Sin embargo, dijo, la sentencia emitida por la jueza Mariana Vieyra Valdez es clara y está apegada a derecho.

“Es casi seguro que alguna de las partes va a apelar y tienen derecho, no hay problema, pero créanme que la resolución es bastante clara, está apegada a derecho”, indicó.

La FGR tiene hasta la próxima semana para impugnar ante un Tribunal Colegiado de Apelación, la sentencia que permitió a Vallarta Cisneros dejar el penal de máxima seguridad del Altiplano, tras casi 20 años preso sin sentencia.

Igualmente, las víctimas que lo señalaron de secuestro también puede apelar o presentar un amparo, pero al momento no se han pronunciado sobre la libertad de Vallarta.

Acompañado de su esposa y uno de sus hermanos, Vallarta Cisneros aseguró que es inocente, y cuestionó:

“Díganme ustedes qué asesino, qué secuestrador, qué ladrón, se presta, se presentaría hoy como estoy ante ustedes o saldría en el primer día, en la primer hora de su liberación, a caminar por la calle”.

Advirtió que si las víctimas que lo acusaron de secuestro se prestaron al “montaje o una escenificación irreal”, piensen que puede haber consecuencias, que dirá la justicia.

“No estoy retando a nadie, eso sí, que quede claro, no estoy retando a nadie, mi respeto para aquellas víctimas o a las que presuntamente sean víctimas, si es verdad que lo fueron, entonces les pido que también se unan, no junto a mí, si quieren, ustedes por su propia posibilidad, pues busquen si hubo un culpable para que su justicia se haya ido hacia otro lado”.