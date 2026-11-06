Asegura Marina más de una tonelada de cocaína

En dos acciones realizadas frente a las costas de Chiapas y Oaxaca, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron a un presunto infractor de la ley y aseguraron 32 bultos con un peso de más de una tonelada de cocaína.

En un primer evento los navales aseguraron 16 bultos con 629 kilos de cocaína, mientras que en una segunda acción localizaron 16 bultos con 520 kilos de esa sustancia.

En un comunicado la dependencia señaló que a la persona detenida le fueron leídos sus derechos de ley y, junto con la presunta droga, fue puesta a disposición de la FGR, con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), para integrar las carpetas de investigación correspondientes.

Estos aseguramientos representan una afectación económica de 272 millones 898 mil 198 pesos, lo que debilita la estructura financiera y operativa de los grupos delictivos.