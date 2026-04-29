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NacionalNación

Asegura Partido Verde que ya tiene todos sus perfiles para 2027

Abril 29 del 2026

El coordinador del Partido Verde en la Cámara de Diputados, Carlos Puente Salas, aseguró que su partido tiene perfiles para cubrir todas las candidaturas a los cargos que se renovarán en la elección concurrente del próximo año.

En conferencia de prensa, apuntó que su declaración no es una amenaza dirigida a Morena y al PT, partidos aliados del PVEM, previo a que se instalen mesas de negociación para determinar a los candidatos que se propondrán para la elección del 2027.

“El Partido Verde tiene perfiles, compañeras y compañeros, para contender a todos los puestos de elección popular que se van a presentar en el próximo proceso electoral del 2027, eso quiere decir que en las 17 entidades federativas donde se renuevan gubernaturas, en el 100 % de los distritos para renovar esta Cámara de Diputados, el 100 % de los distritos locales a los ayuntamientos”, dijo.

El coordinador del Partido Verde detalló que en los próximos días se instalarán las mesas de negociación con Morena y el PT para determinar a los candidatos que participarán por la alianza.

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