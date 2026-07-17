Asegura Rubio que luchará contra narcoterroristas

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lanzó este jueves una advertencia a los “narcoterroristas que inundan” Estados Unidos con drogas, tras la designación del Cártel de Juárez y Los Viagras como Organizaciones Terroristas Extranjeras.

Rubio posteó su declaración en X después de que el Departamento de Estado hiciera oficial las designaciones, que adelantó el miércoles el Departamento del Tesoro.

Aseguró que “bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, nunca dejaremos de luchar contra los narcoterroristas violentos que inundan nuestro país con drogas letales”.

El Departamento de Estado acusa al Cártel de Juárez y Los Viagras de ser “narcoterroristas violentos que han cometido numerosos ataques contra estadounidenses, fuerzas de seguridad mexicanas y civiles”.

Advierte que el gobierno de Trump “seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestra nación, manteniendo las drogas fuera de nuestras calles y desarticulando las fuentes de ingresos que financian a los narcoterroristas violentos”.

Trump cumple promesas

La designación de estos dos grupos criminales, añade, “demuestra una vez más que la administración de Trump sigue cumpliendo sus promesas al pueblo estadounidense de desmantelar los cárteles narcoterroristas, hacer que las comunidades estadounidenses sean más seguras y proteger la frontera”.

Con estos dos, suman ya ocho los cárteles mexicanos que Trump designa como narcoterroristas. La lista incluye al Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Nueva Familia Michoacana.