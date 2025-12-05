Asegura Sheinbaum: no termina T-MEC en 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó a los dichos del mandatario estadounidense, Donald Trump, quien sugirió dejar el T-MEC y buscar un nuevo acuerdo con México y Canadá.

En su conferencia mañanera del jueves en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo también comentó que podría hablar del tema comercial con Trump, en el marco de “una pequeña reunión” que podrían tener en Washington en el marco del sorteo de la FIFA.

“Digamos que tenemos el pendiente del tema comercial. Él también dice a veces; por eso no hay que tomar todo, porque dijo: ‘termina el tratado’, pero en realidad no termina el tratado. Hay una revisión, pero no es cierto que termine el tratado el próximo año, pero bueno, en su visión lo plantea de esta manera, pero también plantea que puede haber otro tratado, es parte también de su forma de comunicar”, expresó la mandataria.

Aseguró que México tiene los mejores acuerdos comerciales, ante el incremento de tarifas de aranceles que hizo Estados Unidos con el mundo entero: “Seguimos teniendo una de las mejores posiciones, pero de todas maneras nosotros queremos avanzar en el tema de los automóviles, del acero, del aluminio, porque ya culminamos con el tema de la revisión de 54 barreras no arancelarias”, añadió la titular del Ejecutivo federal.

La idea, dijo, “es platicar un poco de esto con el presidente Trump”. Reiteró que va a ser “una reunión muy breve”, pero el objetivo es ver cómo seguimos trabajando juntos.

Rechaza incursión

Sobre la incursión de Estados Unidos en el Caribe y los amagos a países como Venezuela, Sheinbaum mencionó que Trump conoce la posición del gobierno de México.

“Creemos que deben respetarse las leyes internacionales y la soberanía de los pueblos y su autodeterminación”, expresó.

Recordó que la próxima semana se llevará a cabo una reunión de seguridad en nuestro país entre autoridades mexicanas y estadounidenses.

La presidenta afirmó que lo que le mueve a conocer y reunirse a su homólogo de Estados Unidos, así como también con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, es mostrar un símbolo de paz y amistad entre las tres naciones, además poder acordar el rumbo de acuerdos comerciales.

Al preguntarle qué le dirá mañana al presidente Donald Trump, en el encuentro que sostendrá en Washington DC en el marco de la ceremonia del sorteo del Mundial de Futbol 2026, la mandataria federal respondió: “¡Viva México!”, expresó.

Llega a reunión con el Consejo Mexicano de Negocios

Antes, por la tarde, la presidenta llegó a la reunión con los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios (CMN).

Al Museo Kaluz arribó Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); Rolando Vega, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, además de Carlos Slim Domit, de Grupo Carso, así como Claudio X. González Laporte.

En 2026 va por fortalecer inversión pública

Por la mañana, en su conferencia de prensa, la Sheinbaum Pardo recalcó que en 2026 se va a fortalecer la inversión pública con inversión mixta, para la infraestructura en nuestro país.

Explicó que se pueden generar proyectos de inversión mixta sin ceder concesiones: “Sencillamente, financiamientos mixtos que nos permitan avanzar en la infraestructura del país”.

Sobre el Consejo para la Promoción de Inversiones, la mandataria resaltó el encuentro que tuvo el miércoles con empresarios y empresarias: “Me dio mucho gusto porque están muy dispuestos a ayudarnos, no solamente a sus propias inversiones, sino que ellos mismos promuevan la inversión nacional y extranjera en nuestro país”.

Celebra designación de Ernestina Godoy

Así también, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la designación de Ernestina Godoy Ramos al frente de la Fiscalía General de la República (FGR), tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

Sheinbaum Pardo reiteró que Godoy Ramos es “una mujer honesta y profesional”, además que garantizó la autonomía de la FGR.

Invita este 6 de diciembre a celebrar 7 años de la 4T

Finalmente, la mandataria invitó a acudir este sábado 6 de diciembre al Zócalo capitalina para celebrar los siete años de la Cuarta Transformación.

Mediante un video compartido en redes sociales, Sheinbaum Pardo acusó que este último mes el Gobierno Federal ha vivido “una andanada de campañas, calumnias en contra de lo que representamos, han inventado una cantidad de cosas tremendas, y todo porque somos un movimiento que hoy está en el poder, que no nos separamos del pueblo”, dijo.