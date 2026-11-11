Asegura SSPC 35 toneladas de precursor químico

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó del aseguramiento de 35 toneladas de una sustancia química presuntamente utilizada para la elaboración de metanfetamina, conocida como cristal, además de la detención de tres personas.

De acuerdo con Harfuch, las acciones fueron parte del reforzamiento de la seguridad en Mazatlán, Culiacán y el estado de Sinaloa.

Operativo

Las acciones de Operativo Mazatlán se llevaron a cabo en el kilómetro 033+450 de la carretera federal libre 15 Mazatlán–Culiacán.

La sustancia era transportada en un tractocamión Freightliner con caja refrigerada, distribuida en 18 tarimas: 16 de dos toneladas y dos de una tonelada y media, integradas por bultos de 25 kilogramos.

“Continuamos reforzando las acciones para combatir la producción de drogas, debilitar las capacidades de los grupos delictivos y proteger a las familias de Sinaloa”, finalizó el secretario de Seguridad.