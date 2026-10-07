Asegura Zamora que UIF no investiga a Olán

El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, aseguró que en la Unidad de Inteligencia Financiera no existe investigación, ello luego de los señalamientos realizados por senadoras del PAN y PRI respecto al empresario Amilcar Olán, amigo de “Andy” López Beltrán, que encabezaría una red de huachicol fiscal.

Aclaró que la UIF se apega a los procesos judiciales y administrativos “y la unidad no hace ninguna excepción, no hace absolutamente, no tiene ninguna otra restricción más que la guía que le dan digamos la Fiscalía -General de la República- y las otras entidades que requieren de su asistencia”.

La senadora del PAN, Mayuli Martínez Simón, dijo que “a Amilcar Olán, alias ‘el amigo’, que también es prestanombres, con los medicamentos en el Insabi, balastro del Tren Maya, huachicol fiscal y Pemex, con contratos que conocemos hasta el momento de hasta 33 mil 500 millones de pesos”.

“¿Hay contratos también vigentes celebrados con Amílcar Orán o alguna de sus empresas actualmente?”, preguntó la senadora opositora.

Expuso que “respecto al contrabando de combustibles es muy importante para nosotros dejar muy claro que es una prioridad dentro de las áreas de recaudación de la Secretaría de Hacienda y es una instrucción superior, el de evitar toda práctica que implique una fuga de los recursos públicos”.

“Me gustaría ser muy puntual y ejemplificar con las acciones del SAT en contra de la venta ilegal de gasolina y diésel. El SAT ha cancelado 22,205 sellos para facturar a comercializadoras de combustibles ilegal y controles automáticos en CFDIs para evitar la venta ilegal de combustibles”.

“Al mismo tiempo, desde junio de este año, se establecieron medidas de control para que solo quienes cuenten con un permiso vigente por parte de la Secretaría de Energía, lo cual no ocurría hasta hace poco”.

Argumentó que estas son parte de las acciones en coordinación con la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía se han implementado para el combate, por el combate de estos delitos.