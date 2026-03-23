Aseguran 100 litros de precursor químico

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), pertenecientes a la Unidad Naval de Protección Portuaria (Unaprop), aseguraron 100 litros de precursor químico en el recinto portuario de Topolobampo, Sinaloa.

Estas acciones derivaron de trabajos de inteligencia y reconocimiento en la Terminal de Transbordadores, durante el cual se identificó un vehículo tipo tractocamión perteneciente a una empresa de paquetería procedente de Los Mochis, Sinaloa, con destino a La Paz, Baja California Sur.

Los elementos aseguraron cinco cubetas de 20 litros cada una, con aproximadamente 100 litros de precursor químico, el cual dio positivo a tolueno y fueron puestos a disposición ante las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación correspondiente y determinar su situación jurídica.

La dependencia reiteró su compromiso de actuar con apego al Estado de derecho, respeto a los derechos humanos y en coordinación.