Aseguran 13 mil 500 litros de gasolina

El gabinete de Seguridad informó que en la localidad Pénjamo, Guanajuato, elementos de la Guardia Nacional (GN) y Seguridad Física de Pemex localizaron e inhabilitaron tres tomas clandestinas, aseguraron 13 mil 500 litros de gasolina, un centro de acopio y dos mil metros de manguera de alta presión.

En Mérida, Yucatán, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y Fiscalía General de la República (FGR) durante el cateo a un inmueble, aseguraron tres tanques de almacenamiento, seis bidones con sustancia líquida amarilla, 33 cubitanques con material sintético translúcido.

También dos tambos con sustancia líquida color ámbar, un tractocamión con autotanque, tres semirremolques con un tanque con capacidad de 31 mil litros cada uno.

En Nuevo Laredo, Tamaulipas elementos de GN y Ejército Mexicano, al realizar una inspección a un contenedor procedente de San Luis Potosí y con destino a Arkansas, Estados Unidos, localizaron 20 tarimas con piedra donde aseguraron 530 kilos de metanfetamina.

En Culiacán, Sinaloa, en el Centro Penitenciario Aguaruto, elementos de la GN y Policía Estatal realizaron una inspección en los módulos cuatro, cinco y 28 donde aseguraron siete armas cortas, cargadores, cartuchos, diversas dosis de drogas, dos kilos de marihuana y dos equipos de radio-comunicación.

También en Culiacán, la Policía Estatal y Policía Municipal capturaron a un hombre a bordo de un vehículo con reporte de robo, aseguraron tres armas largas, tres chalecos balísticos y diversas dosis de droga.

En Badiraguato, en el poblado de Huixiopa, elementos del Ejército incautaron 42 kilos de fentanilo, 21 kilos de cocaína y nueve kilos de fentanilo en pastillas. El costo de la droga asegurada es de 349.5 millones de pesos (mdp).

En Culiacán, Sinaloa, en los poblados de El Mirador Sabinito, San Rafael, Nuevo Mundo y El Vizcaíno, elementos del Ejército localizaron cuatro áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, aseguraron mil 510 litros y 175 kilos de sustancias químicas. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 34 millones de pesos.

En Escuinapa, elementos de Semar hallaron dos artefactos explosivos improvisados, 408 cartuchos y 14 cargadores en dos campamentos clandestinos abandonados.