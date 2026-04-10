Aseguran 2 mil 500 litros de combustible

Alrededor de 2 mil 500 litros de combustible fueron recuperados en dos operativos realizados por fuerzas federales y estatales en los municipios de Nopala y Tepeapulco, en el estado de Hidalgo, donde además se aseguraron diversos implementos utilizados para la comisión de este delito.

Se dio a conocer que durante estas acciones, también se detectaron e inhabilitaron dos tomas clandestinas conectadas de manera subterránea en la localidad de Maravillas, en el municipio de Nopala.

En este sitio, la Fiscalía General de la República también ejecutó una orden de cateo en dos inmuebles ubicados en la comunidad de El Mangui.

En ese lugar se aseguraron seis bidones con hidrocarburo, 160 metros de manguera de alta presión y un contenedor con aproximadamente 400 litros de combustible, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Por otra parte, en el municipio de Tepeapulco se desmanteló una bodega utilizada para el almacenamiento ilegal de combustible. Mediante acciones coordinadas, se ubicó este punto clandestino en la zona del Altiplano, específicamente en la colonia Las Haciendas.

En el sitio fueron asegurados 2 mil 190 litros de combustible, así como 14 contenedores plásticos con capacidades que van de los 20 a los 200 litros, además de 44 recipientes vacíos de distintas dimensiones.