Aseguran 2 mil cactáceas y 188 animales invertebrados

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) evitó la importación ilegal de dos mil 157 ejemplares de cactáceas listados en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y Apéndice I y II de la Cites, procedentes de Chile. Asimismo, frustró el tráfico de otros 188 artrópodos que pretendían ser enviados a Seúl, Corea del Sur y a Valencia, España.

El pasado 1 de julio, tras una denuncia ciudadana, personal de la Profepa acudió a un domicilio en el que aseguró precautoriamente mil 873 copiapoas, 72 peyotillos, seis biznagas piedra, 16 biznagas piedra viva, una biznaga, una cactácea, dos biznagas micromeris y 186 ocotillos.

Los ejemplares no tenían sistema de marcaje, y al momento de la visita de la dependencia, el particular no exhibió la documentación que acredite la legal procedencia de las especies.

En otro operativo, el pasado 17 de junio, inspectores de la Profepa acudieron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (156 piezas de artrópodos) para verificar el contenido de dos paquetes de exportación que serían enviados a Seúl, Corea del Sur y a Valencia, España.

Durante la inspección encontraron 156 piezas de artrópodos en avanzado estado de descomposición. En los datos del paquete refería que era un envío de artesanías.

El segundo paquete contenía 32 piezas de artrópodos montados sin daños aparentes. La leyenda del sobre describía que eran insectos disecados.