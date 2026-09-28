Aseguran 20 mil 900 litros de combustible

Alrededor de 20 mil 900 litros de combustible fueron asegurados durante un cateo en un inmueble de la localidad de Santiago Tlapacoya, en Pachuca, Hidalgo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública estatal, el predio fue identificado mediante labores de inteligencia. Tras obtener una orden de cateo, los agentes ingresaron al inmueble.

En el lugar encontraron el combustible, señalado por la dependencia como de procedencia ilícita, así como 32 contenedores con capacidad de mil litros cada uno, 100 metros de manguera de alta presión y otros 100 metros de manguera de baja presión. Todo lo asegurado quedó a disposición de la autoridad competente.

Durante el primer semestre del año se identificaron en Hidalgo mil 467 tomas clandestinas, un incremento de 17.64 por ciento respecto del mismo periodo de 2025. Esto equivale, en promedio, a una toma detectada cada tres horas.