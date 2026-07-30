Aseguran 200 kilos de meta escondidos en carretes

Autoridades federales y estatales aseguraron 200 kilos de metanfetamina en la carretera internacional México 2, localizada en el municipio de Caborca, Sonora, y detuvieron a una persona.

A través de un comunicado, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México explicó que los efectivos implementaron operativos de inspección acompañados de recorridos de vigilancia, donde tuvieron contacto con el conductor de un camión de una empresa de paquetería, al cual le hicieron una revisión de seguridad con el fin de evitar la comisión de algún crimen.

Al efectuar la inspección en el área de carga, identificaron modificaciones e irregularidades en los carretes de madera industrial, los cuales transportaban mangueras. Al revisar su interior localizaron 200 kilos de metanfetamina que fueron incautados.

Proceso

El detenido, junto con la droga y el vehículo fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien integrará la carpeta de investigación y determinará su situación jurídica.

La droga asegurada representa una afectación económica para la delincuencia organizada de más de 50 millones de pesos y miles de dosis que no van a llevar a las calles.

Finalmente, en el decomiso participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sonorense.

“El Gabinete de Seguridad continúa frenando el trasiego de drogas, debilitando a las organizaciones delictivas y combatiendo la impunidad”.