Aseguran 22 mil ejemplares de pepino de mar en BC

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró 21 mil 823 ejemplares de pepino de mar (Isistichopus fuscus) durante un operativo realizado en el municipio de Playas de Rosarito, en Baja California.

La autoridad ambiental informó que la acción fue posible gracias a un reporte realizado por efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que encabeza Omar García Harfuch, el pasado 30 de diciembre de 2025.

Señaló que los elementos, durante la revisión de un vehículo, detectaron bolsas con un producto marino que presuntamente correspondía a pepino de mar, por lo que solicitaron apoyo a inspectores de Profepa para verificar la especie y validar la legalidad del transporte.

El pepino de mar (Isistichopus fuscus) es una especie catalogada como “Amenazada” en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, informó.

En el lugar, autoridades descubrieron que al interior del vehículo se transportaban 39 bolsas plásticas transparentes con ejemplares de pepino de mar. Después del conteo y la identificación técnica de los organismos, determinaron que el cargamento estaba compuesto por 9 mil 629 ejemplares en estado seco y 12 mil 194 en estado cocido-salado. Por lo que, en total, se descubrieron 21 mil 823 ejemplares de dicha especie.

La Profepa informó que, tras analizar la documentación presentada por el conductor de la unidad, se detectó que no cumplía con los requisitos para acreditar la legal procedencia establecidos en la Ley General de Vida Silvestre y su Reglamento.