Aseguran 3 mil ejemplares de pepino de mar en BC

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que colaboró en el aseguramiento de dos mil 994 ejemplares de pepino de mar (Isostichopus fuscus), una especie sujeta a protección especial y cuyos ejemplares eran transportados de manera ilegal por una persona que finalmente fue detenida en el estado de Baja California.

La autoridad ambiental detalló que dicha persona transportaba los invertebrados marinos en un vehículo que viajaba sobre la carretera San Felipe-Ensenada el pasado 16 de julio.

Aseguró que luego de atender el reporte de la Secretaría de la Defensa (Sedena), dos inspectores de la Profepa acudieron al lugar, donde, junto a personal de la Secretaría de Marina (Semar) identificaron a los ejemplares de vida silvestre al interior de 39 bolsas transparentes de plástico.

Indicó que la persona que los transportaba no contaba con la autorización emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para amparar su legal procedencia, por lo que fue detenida y enviado al Ministerio Público de la Federación (MPF) adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR) para seguir con las investigaciones.