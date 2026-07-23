Aseguran 33 mil litros de huachicol en Río Blanco

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron 33 mil 250 litros, aproximadamente, de hidrocarburo en el municipio de Río Blanco, Veracruz.

A través de un comunicado, dicha Fiscalía, a cargo de Ernestina Godoy, explicó que esto fue derivado del cumplimiento de una orden de cateo, la cual fue girada por un juez debido a un posible crimen incluido en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

En el cateo participaron policías estatales y federales, integrantes de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Defensa Nacional (Sedena), que dieron seguridad perimetral.

Además de los más de 30 mil litros de hidrocarburo fue asegurado un inmueble, un semirremolque tipo tanque, un tractocamión, una motoneta y dos motocicletas.

Lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público, que continúa con las investigaciones para deslindar responsabilidades. Cabe decir que no hubo detenidos.