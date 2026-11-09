Aseguran 37 kilogramos de metanfetaminas

Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal, con el apoyo de un binomio canino aseguraron una caja con 18 paquetes confeccionados con 37 kilogramos de metanfetaminas en el municipio de El Salto, Jalisco.

Esto luego de que elementos de la PFM recibieran una denuncia anónima, en ella informaron sobre una empresa de paquetería ubicada en ese municipio, realizaría un envío que contenía drogas.

Por lo anterior, la Fiscalía de Jalisco, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional inició las investigaciones de quienes hayan participado en delitos contra la salud.

El hallazgo quedó asentado en un Informe Policial Homologado (IPH), mediante el cual los agentes pusieron la droga a disposición del Ministerio Público Federal.

Hasta el momento, la FGR no informó sobre personas detenidas por estos hechos.