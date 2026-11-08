Aseguran 50 equipos de criptomonedas al ejecutar cateo

Fuerzas federales aseguraron 50 equipos de criptomonedas al ejecutar un cateo en el predio “La Gallera”, municipio de Tlaola, Puebla, en seguimiento a investigaciones relacionadas con la ubicación de una instalación para la minería de criptomonedas en la misma localidad, en septiembre pasado.

Durante la acción se detuvo a un hombre y se aseguró el predio, en cuyo interior se localizaron dichos equipos que, en conjunto, contenían 100 tarjetas gráficas, informó la Secretaría de Marina (Semar).

Además, se aseguró una instalación eléctrica trifásica presuntamente utilizada para la extracción irregular de energía eléctrica, sistemas de enfriamiento y videovigilancia, un sistema de conexión satelital, un módem, dos tarjetas SIM y diversa documentación.

De acuerdo con la dependencia, el 11 de septiembre pasado se cumplimentó una orden de cateo en el predio conocido como “El Beneficio”, el cual fue asegurado tras localizarse una instalación para la minería de criptomonedas.

En seguimiento al caso y como parte de los trabajos de inteligencia, se realizaron vuelos de reconocimiento con drones que permitieron identificar en “La Gallera”, a aproximadamente 4.3 kilómetros de “El Beneficio”, una huella térmica con características similares a las registradas en ese primer predio.

Derivado de lo anterior, señaló la dependencia, efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR) confirmaron la ubicación y la presencia de infraestructura y equipo en el sitio.