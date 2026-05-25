Aseguran 54 mil litros de precursores químicos

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguraron en el Puerto de Manzanillo un cargamento de más de 54 mil litros de precursores químicos que serían utilizados para la elaboración de drogas sintéticas.

La FGR informó que como resultado de trabajos de investigación de campo y gabinete para combatir los delitos contra la salud.

Así como el combate a las organizaciones criminales trasnacionales dedicadas a la importación y traslado de precursores químicos, estudios sobre el tema permitieron descubrir el modus operandi de una de las estructuras delincuenciales.

Esto al identificar sus posibles rutas logísticas para el movimiento de sustancias ilícitas hacia el occidente de México para la posible fabricación de diversos tipos de narcóticos entre los que se encuentran sustancias con fentanilo y metanfetamina.