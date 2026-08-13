Aseguran 6 toneladas de cocaína en el Pacífico

Cinco operativos de vigilancia marítima realizados frente a las costas de Chiapas, Oaxaca y Guerrero dejaron como resultado la detención de 24 personas y el aseguramiento de más de seis toneladas de cocaína, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El funcionario destacó que, con estas acciones, la Secretaría de Marina acumula cerca de 88 toneladas de cocaína aseguradas en mares mexicanos durante la actual administración.

Balance sobre las acciones del Gabinete de Seguridad

Los resultados forman parte del balance presentado por Harfuch sobre las acciones del Gabinete de Seguridad contra las organizaciones delictivas.

Señaló que, del 1 de octubre de 2024 al 31 de julio de 2026, las instituciones de seguridad han detenido a 63 mil 500 personas por delitos de alto impacto, además de asegurar 32 mil 800 armas de fuego y 518 toneladas de droga, entre ellas más de cinco millones de pastillas de fentanilo.

Asimismo, informó que el Ejército y la Marina han destruido 2 mil 725 laboratorios clandestinos y áreas de concentración utilizados para la producción de metanfetamina en 23 entidades del país.

En otro de los puntos de su informe, Harfuch dio a conocer la detención, en Guasave, Sinaloa, de José Manuel “N”, identificado como uno de los objetivos más buscados en Chiapas. El detenido cuenta con una orden de aprehensión por feminicidio, por quien la Fiscalía ofrecía una recompensa de hasta 500 mil pesos.

Esta detención representa un paso importante: García

Harfuch agradeció el apoyo del Gobierno de Chiapas para concretar la captura y señaló que representa un avance para esclarecer el caso.

“Esta detención representa un paso importante para esclarecer el caso y que este lamentable crimen no quede impune”, afirmó durante la conferencia.

El secretario subrayó que la coordinación entre las instituciones federales y las autoridades estatales es fundamental para fortalecer las investigaciones y combatir a los grupos delictivos.