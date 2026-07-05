Aseguran 84 mil cigarrillos ilegales

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que como parte de la revisión de mercancías, elementos federales detectaron y aseguraron en la Aduana del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) un cargamento de 84 mil cigarrillos presuntamente apócrifos que provenían de Bélgica.

Por medio de un comunicado, la dependencia a cargo del secretario Omar García Harfuch, detalló que elementos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) participaron en las acciones de revisión y aseguramiento. No se reportaron detenidos.

La incautación de estos productos forma parte de las acciones permanentes de inteligencia aduanera, análisis de riesgo y fortalecimiento de los mecanismos de control en las operaciones de comercio exterior que mantienen las autoridades de seguridad en el país.

Detección

De acuerdo con la SSPC, la detección fue posible gracias a los procesos de revisión documental y operativa realizados por el personal especializado, quienes se apoyan de herramientas de análisis estratégico, perfiles de riesgo y mecanismos de vigilancia aduanera.

El más reciente decomiso representa la prevención del ingreso de mercancías irregulares al país y el combate al comercio ilícito que ocurrió luego de identificar inconsistencias y proceder a una inspección especializada.

En el comunicado, la ANAM y Defensa recordaron su compromiso con el fortalecimiento de la inteligencia aduanera, la inspección y el control de las mercancías que ingresan al país con el objetivo de contribuir a la seguridad nacional y el combate a posibles conductas ilícitas en el comercio exterior.