Aseguran 90 mil litros de combustible y vehículos

Agentes de seguridad de Hidalgo recuperaron 90 mil litros de combustible y cinco unidades de carga. Dos de los autotanques habían sido robados a la altura de la colonia El Llano Primera Sección, en el municipio de Tula.

La Secretaría de Seguridad informó que la recuperación del combustible se realizó en dos acciones. La primera de ellas tuvo lugar en Tula, luego de que se reportara que hombres armados se apoderaron de un tractocamión acoplado a dos autotanques.

En otra acción simultánea, en un operativo de vigilancia en el municipio de Singuilucan, policías estatales recuperaron un tractocamión acoplado a un autotanque que transportaba 30 mil litros de combustible.

Asimismo, en un camino de terracería fueron localizadas unidades relacionadas con estos hechos. En total, las autoridades reportaron la recuperación de cinco vehículos y 90 mil litros de combustible.

Lo recuperado quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones.