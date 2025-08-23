Aseguran 900 kilos de cocaína en Guerrero

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) incautaron 900 kilos de cocaína en costas de Guerrero.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó este viernes sobre el aseguramiento al compartir un video en la plataforma X que muestra el momento del decomiso. El titular de la SSPC indicó que la incautación derivó de las acciones de vigilancia marítima realizadas por la Semar.

El secretario de Seguridad explicó que con este decomiso suman más de 46 toneladas de esta droga aseguradas en altamar en lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.