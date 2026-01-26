Aseguran a adolescentes por doble homicidio

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que detuvo a tres adolescentes presuntamente responsables del asesinato de dos personas en calles de la alcaldía Cuauhtémoc, quienes intentaron huir.

Señaló que durante la detención se hirió a uno de los adolescentes debido a que intentó agredir a un elemento, por lo que fue trasladado a un hospital bajo custodia policial.

Indicó que el asesinato se dio en las calles Nogal y San Cosme, en la colonia Santa María la Ribera, donde los sujetos dispararon con arma de fuego a dos hombres de 47 y 62 años, quienes fallecieron.

Agregó que a través del videoreplay se observó cuando los probables responsables se dieron a la fuga a bordo de una motocicleta color verde, la cual circulaba en sentido contrario por la calle Nogal, por lo cual los monitoristas del C2 Centro realizaron un cerco virtual, mientras que los oficiales en campo iniciaron la persecución.