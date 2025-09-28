Aseguran cinco campamentos de refugio de grupos delictivos

En operativos aéreos y terrestres efectuados por elementos navales y policías estatales en dos municipios, se detuvo a una persona que arrojaba púas de acero al pavimento y se localizaron cinco campamentos que sirven de refugio a grupos delictivos, donde se encontró un explosivo artesanal y un vehículo con blindaje artesanal.

Los elementos de la Marina en recorridos terrestres y aéreos detectaron en las cercanías del poblado El Capomo, en el municipio de Concordia, cinco campamentos que sirven de refugio a grupos delictivos, donde se encontró un vehículo con blindaje artesanal, un artefacto explosivo improvisado, ocho cargadores y dos mil 430 cartuchos útiles.

A excepción del artefacto explosivo, el cual fue desactivado en un área abierta por personal especializado, el resto de lo asegurado por elementos navales fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal.