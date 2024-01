Aseguran dejar uno de los mejores sistemas de salud

Este fin de semana en el recinto Ferial Chicoloapan, el jefe del Ejecutivo supervisó el avance de los programas sociales en la entidad. Cortesía

Este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó estar satisfecho porque su gobierno ha sentado las bases de la transformación del país, para que las futuras generaciones tengan un México más justo e igualitario.

López Obrador aseguró que cumplirá su compromiso, antes de concluir su mandato, con el sistema de salud mexicano que habrá de convertirse en uno de los mejores del mundo.

“Dicen mis adversarios que no voy a poder cumplir: acepto el desafío. ¡Me canso, ganso, de que vamos a dejar un sistema de salud de los mejores del mundo!”, expresó.

Acompañado de la gobernadora Delfina Gómez y diversos funcionarios, el ejecutivo federal apuntó que para lograr este objetivo está dedicando en los últimos meses de gobierno especial atención al sistema sanitario.

Aseveró que en su administración no se ha permitido la corrupción y sostuvo que “por eso no hay gasolinazos, por eso no aumentan los impuestos, por eso México ahora es reconocido como un país seguro para la inversión y está llegando inversión extranjera, foránea, como nunca, récord, porque saben que nuestra moneda, el peso, es la moneda en el mundo que más se ha fortalecido con relación al dólar, súper peso.

“No se preocupen por el futuro, el porvenir está asegurado porque entre todos ya construimos las bases, los cimientos, para la transformación del México más justo y más igualitario”, manifestó.

“Hacia adelante van a continuar todos los programas de bienestar, yo ya no voy a estar porque ya estoy cumpliendo mi ciclo, ya me voy a jubilar, ya entregué el bastón de mando y voy a entregar la banda presidencial, porque la persona que me va a sustituir es puro corazón, es igual que el que está hablando”, agregó.