Aseguran dos tigres de Bengala en Chihuahua

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), junto a la Fiscalía General de la República (FGR) catearon un domicilio del municipio de Nonoava, Chihuahua, donde fueron asegurados dos tigres de Bengala en aparente buen estado físico, sin que se reportaran personas detenidas.

El operativo con la autoridad ambiental derivó de una solicitud del Ministerio Público Federal para que la Procuraduría, a cargo de Mariana Boy Tamborrell, participara en el cateo, pues presuntamente se encontraban ejemplares de vida silvestre.

Al llegar al lugar, elementos de la FGR y de Profepa hallaron dos tigres de Bengala adultos, uno macho y la otra hembra. Al revisarlos no se les encontró marcaje y parecía que estaban en buen estado de salud; sin embargo, fueron asegurados y trasladados a un predio o instalación de manejo de vida silvestre ubicado en la entidad.