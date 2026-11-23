Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) aseguraron en la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) tres kilos de clorhidrato de metanfetamina.

Estos estaban ocultos en el interior de un paquete con bombas de aire, en un envío postal de exportación con destino a Chipre.

También ubicaron un kilo de clorhidrato de metanfetamina, en un envío que pretendía salir hacia Santiago de Chile, ocultos en una caja que contenía un colchón inflable y un recipiente cubierto con una placa de acero; medio kilo de clorhidrato de metanfetamina, localizados en un envío de importación con destino a Buenos Aires, Argentina, disimulados entre juegos de mesa.

Los elementos aseguraron más de un kilo de clorhidrato de ketamina, dentro de una caja que contenía una férula de muñeca, procedentes de Palma, España.

Además de casi dos kilos de productos derivados de cannabis, contenidos en 24 frascos de vidrio, en un envío de importación procedente de California, Estados Unidos.

En un comunicado el Gabinete de Seguridad informó que, en todos los casos, las sustancias fueron confirmadas mediante análisis de laboratorio.

Las mercancías fueron aseguradas y entregadas formalmente a la Fiscalía General de la República (FGR) para continuar con las carpetas de investigación. En estas acciones también participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Las instituciones reiteraron su compromiso con la seguridad de la cadena logística internacional y el combate al tráfico de sustancias ilícitas, en estricto apego al marco jurídico.