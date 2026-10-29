Aseguran estar en plazo para cumplir recomendación

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que todavía se encuentra dentro del plazo legal para cumplir la Recomendación 31/2026 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitida por irregularidades en la atención médica de un adulto mayor que falleció después de una intervención quirúrgica en el Hospital General de Zona número 194, en el Estado de México.

Mediante una tarjeta informativa difundida este miércoles, el organismo señaló que recibió la recomendación relacionada con hechos registrados en octubre de 2024 y manifestó su disposición de colaborar con la CNDH.

“El Instituto se encuentra dentro del plazo que establece la ley para dar cumplimiento a dicha recomendación”, puntualizó la Coordinación de Atención a Quejas y Casos Especiales del IMSS.

Detectan deficiencias

La CNDH documentó deficiencias en la atención del paciente, entre ellas la falta de estudios médicos actualizados y valoraciones especializadas antes de la cirugía. El organismo acreditó violaciones a los derechos a la protección de la salud, a la vida y al trato digno.

Ante estos hechos, solicitó al IMSS reparar integralmente el daño causado a las víctimas indirectas, proporcionar atención psicológica o tanatológica, investigar las posibles responsabilidades del personal médico y establecer medidas de capacitación para evitar casos similares.