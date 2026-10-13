Aseguran flotilla de drones en El Rosario

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó sobre los resultados de un operativo realizado en Sinaloa, en el que fueron asegurados 48 drones, 31 tarjetas bancarias y diversos objetos tácticos y tecnológicos.

Las autoridades no detallaron si los elementos asegurados son propiedad de algún grupo delictivo.

De acuerdo con el reporte oficial, las acciones se llevaron a cabo del 9 al 11 de octubre en distintos municipios del estado, como parte de los operativos coordinados de las fuerzas de seguridad.

En el municipio de El Rosario, elementos del Ejército Mexicano aseguraron 48 drones, 64 baterías para estos dispositivos, 44 rollos de cable de fibra óptica y accesorios para drones.

Por otra parte, durante cateos realizados en inmuebles de Mazatlán y Culiacán, incautaron un arma larga, 150 cartuchos, dos cargadores abastecidos y dosis de marihuana y metanfetamina.