Aseguran más de 3 millones de litros de hidrocarburo

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aseguró 3 millones 769 mil 500 litros de una sustancia con características similares al hidrocarburo durante un operativo realizado en el municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Por medio de un comunicado, la Sedena destacó que en estas acciones tomaron parte las comandancias de la Cuarta Región y la Octava Zona Militar, así como personal de la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y Seguridad Física de Pemex.

En este operativo se aseguraron un inmueble, 3 millones 769 mil 500 litros de una sustancia con características similares al hidrocarburo, un vehículo, seis tractocamiones, siete pipas y ocho motobombas.

Además, se incautaron once tanques móviles de almacenamiento (Frac Tanks), siete tanques verticales de almacenamiento, tres generadores de energía eléctrica y un remolque tipo plataforma.