Aseguran más de 338 mil litros de huachicol

Elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano apoyaron a las autoridades de los tres órdenes de gobierno en una investigación en la que se aseguró hidrocarburo.

El operativo se realizó en un predio que se ubica sobre la carretera federal Mérida-Valladolid, a la altura del poblado de San Bernandino, en el municipio de Seyé, Yucatán.

Las comandancias de la X Región Militar y de la 32/a. Zona Militar informaron que en cumplimiento a lo establecido en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, el 21 de enero pasado aseguraron un inmueble, 338 mil 610 litros de hidrocarburo, dos remolques, así como diversos materiales y equipo para la extracción ilegal de hidrocarburos.

Los materiales asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones. No es primera ocasión que en Yucatán se detecta bodega de huachicol.