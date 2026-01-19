Aseguran más de 34 mil litros de químicos

En operativos conjuntos de las fuerzas federales y estatales en cuatro municipios de Sinaloa, se localizaron veinticuatro centros de almacenamiento y laboratorios clandestinos inactivos, en donde se aseguraron un total de 34 mil 710 litros de diversas sustancias químicas para elaborar drogas sintéticas, se detuvo a cuatro personas y se aseguraron nueve armas de fuego.

La Tercera Región Militar, con sede en Mazatlán, informó que en los patrullajes de reconocimiento conjuntos en Culiacán, Cósala y Concordia se encontraron 18 mil 750 litros y sesenta kilos de sustancias químicas, seis rifles automáticos, tres pistolas, mil 2 cartuchos útiles, 57 cargadores, una granada de fragmentación, dos vehículos y equipo táctico.

Junto con cuatro civiles detenidos, todo lo encontrado, tanto sustancias químicas como armas, cargadores, cartuchos y equipos tácticos, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para que abran carpetas de investigación sobre estos hechos.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que en el marco del operativo Búsqueda, Localización y Destrucción de Laboratorios Clandestinos, llevado a cabo en Badiraguato, Culiacán y Cósala, el Ejército localizó nuevas áreas de concentración y laboratorios clandestinos.