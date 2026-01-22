Aseguran más de cien aves silvestres en Morelos

Personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró 107 aves silvestres que eran ofrecidas sin autorización en un tianguis del municipio de Yecapixtla, Morelos, como parte de un operativo contra el tráfico ilegal de fauna.

La dependencia informó que la acción se realizó tras una denuncia ciudadana y en coordinación con la policía municipal. Detalló que durante el recorrido de vigilancia las autoridades detectaron un puesto ambulante donde se comercializaban ejemplares de vida silvestre sin documentación que acredite su legal procedencia, por lo que dos personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Entre las aves aseguradas se encuentran 13 psitácidos (loros) mexicanos, cuya venta está prohibida desde 2008 y que están enlistados en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y en la NOM-059-SEMARNAT-2010.