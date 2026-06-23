Aseguran más de tres toneladas de cocaína

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron más de tres toneladas de cocaína en Tlaxcala y Guerrero.

En la primera acción los navales, integrantes de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ejecutaron una orden de cateo en Tlaxcala, donde aseguraron 900 paquetes de cocaína con un peso aproximado de una tonelada, además de armamento y equipo táctico.

En Guerrero se aseguraron más de 2.1 toneladas de cocaína y fueron detenidas cinco personas.

En seguimiento a líneas de investigación, se identificó un inmueble vinculado a delitos de privación ilegal de la libertad, extorsión y distribución de narcóticos.

Los efectivos acudieron a la zona a recopilar datos de prueba que fueron entregados a un juez de Control, quien otorgó la orden para intervenir el predio ubicado en el municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros.

Lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público.

En conjunto, se han incautado más de tres toneladas de cocaína, con lo que se evitó que alrededor de seis millones de dosis llegaran a la población y se generó una afectación económica superior a 600 millones de pesos para grupos de la delincuencia organizada.

En la presente administración suman más de 73 toneladas de cocaína aseguradas en mares por la Semar.