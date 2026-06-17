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NacionalNación

Aseguran mega arsenal en Tierra Blanca, Veracruz

Junio 17 del 2026

En tres órdenes de cateo ejecutadas en distintos inmuebles del municipio se encontraron 108 armas de fuego largas, 50 granadas, 2 mil 700 cargadores, así como 51 mil 400 cartuchos útiles y tres tubos lanzagranadas.

Además, durante las incursiones policiales, militares y navales encontraron 22 costales y 10 cajas con material pirotécnico, dos vehículos tipo Razer, una camioneta y dos motocicletas.

Y fueron incautados 440 kilogramos de hierba con características similares a la marihuana, lo que representa una afectación económica superior a los 11.5 millones de pesos para la delincuencia organizada.

El armamento, los objetos, los vehículos, la sustancia asegurada y los tres inmuebles intervenidos quedaron a disposición de la FGR para las investigaciones correspondientes.

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