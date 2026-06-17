Aseguran mega arsenal en Tierra Blanca, Veracruz

En tres órdenes de cateo ejecutadas en distintos inmuebles del municipio se encontraron 108 armas de fuego largas, 50 granadas, 2 mil 700 cargadores, así como 51 mil 400 cartuchos útiles y tres tubos lanzagranadas.

Además, durante las incursiones policiales, militares y navales encontraron 22 costales y 10 cajas con material pirotécnico, dos vehículos tipo Razer, una camioneta y dos motocicletas.

Y fueron incautados 440 kilogramos de hierba con características similares a la marihuana, lo que representa una afectación económica superior a los 11.5 millones de pesos para la delincuencia organizada.

El armamento, los objetos, los vehículos, la sustancia asegurada y los tres inmuebles intervenidos quedaron a disposición de la FGR para las investigaciones correspondientes.