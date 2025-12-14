Aseguran objetos prohibidos dentro del penal

En la revisión de dos nuevos módulos del centro penitenciario de Culiacán, el Grupo de Fuerzas Especiales de la Policía Estatal aseguró 15 cargadores para teléfonos celulares, siete puntas, cuatro módems, tres USB, dos bandas anchas y dos equipos de telefonía móvil.

Con respaldo de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército que reforzaron la seguridad en el exterior del centro de reclusión, la nueva inspección se concentró en dos nuevos módulos, en los cuales se tuvieron hallazgos de equipos prohibidos, por lo que se notificó a las autoridades judiciales sobre lo asegurado.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que la revisión en este penal culminó sin incidentes y se realizó con apego a los derechos humanos de los internos, a quienes se les notificó sobre las acciones efectuadas.