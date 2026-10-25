Aseguran ocho mil pastillas de suplementos falsos

Más de ocho mil pastillas que contenían hidrocodona y acetaminofén, sustancias utilizadas en medicamentos para el dolor moderado, fueron aseguradas por personal de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM), en coordinación con elementos de la Marina Armada, en la aduana de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Las tabletas estaban ocultas en cinco frascos de suplementos alimenticios que eran transportados en el equipaje de un pasajero procedente de Bogotá, Colombia, informó la Secretaría de Marina (Semar).

Sustancias

Indicó que durante labores de inspección y vigilancia, el personal localizó los recipientes utilizados habitualmente para almacenar vitaminas y suplementos alimenticios, que contenían un total de ocho mil 659 tabletas blancas con la inscripción “M367”.

Afirmó que mediante técnicas de espectroscopia infrarroja, se confirmó la presencia de hidrocodona y acetaminofén, sustancias utilizadas en medicamentos para el tratamiento del dolor moderado, cuya composición se encuentra sujeta a verificación especial y medidas de control sanitario por parte de la Secretaría de Salud.