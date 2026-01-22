Aseguran que académico no presentaba fracturas

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) aseguró que el catedrático colombiano de la Ibero Puebla no presentaba fracturas en las costillas ni otra lesión, al momento de ser localizado en un anexo del municipio de Juárez.

Tras las declaraciones de Leonardo Ariel Escobar Barrios, quien aseguró que personal de la Guardia Nacional (GN) lo había golpeado y provocado la fractura de tres costillas, el fiscal del estado, Javier Flores, señaló que dichas lesiones no se encontraron en el examen realizado por el médico legista de la Fiscalía.

“En el examen previo que se practicó por parte del médico legista de la Fiscalía, aparentemente no existían las lesiones que él refiere de las costillas.

“En la carpeta de nosotros no existe en un dictamen previo esas lesiones. Creo que también existe un dictamen de Apodaca”, señaló el funcionario.

Flores aclaró que el dictamen pericial fue entregado a la Fiscalía General de la República (FGR).