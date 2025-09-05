Aseguran que ataque de EE. UU. a embarcación nunca ocurrió

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, cuestionó este jueves la veracidad de un ataque anunciado por Estados Unidos contra una embarcación que presuntamente transportaba droga en el Caribe y en la que habrían fallecido 11 personas, y advirtió que, de haber ocurrido el hecho, se debió primero detener y no “aniquilar” la nave.

“De haber ocurrido el hecho, que no ocurrió, lo primero era buscar detener, sin aniquilar sin combate previo, a esa presunta embarcación, que no han dicho las coordenadas, de dónde salió, cómo salió, quiénes estaban allí. Simplemente un video animado”, dijo Saab.

Normas

El funcionario señaló que incluso en casos de operaciones contra la delincuencia internacional hay organismos y tratados que velan por el cumplimiento de las normas.

Asimismo, calificó como “sumamente burdo e inaceptable” que se “utilice la presunta lucha contra el narcotráfico” para, a su juicio, “generar internamente una implosión” en Venezuela.