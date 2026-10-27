Aseguran que transportistas rechazan bloqueos

La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que organizaciones de transportistas rechazan los bloqueos carreteros que afectan a la ciudadanía y expresaron su disposición a privilegiar el diálogo para atender las demandas del sector.

Entre las organizaciones se encuentran la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) y la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP).

Las tres organizaciones, integrantes de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), sostuvieron una reunión con autoridades del Gobierno de México en la que expusieron sus planteamientos sobre seguridad en carreteras, infraestructura, estímulos fiscales, transporte irregular, abusos de autoridad, tarifas de peaje y condiciones de operación del autotransporte.

Durante el encuentro, la Segob reiteró que no es necesario recurrir a bloqueos carreteros para presentar sus demandas, pues estas acciones afectan a la ciudadanía.

Acuerdos

Como parte de los acuerdos, se estableció una agenda de trabajo para esta misma semana, tanto a nivel federal como en los estados, con el objetivo de revisar las solicitudes del sector y avanzar en alternativas de solución.

En las mesas de trabajo participarán las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y del Trabajo y Previsión Social (STPS), así como la Guardia Nacional (GN).

Paro en 19 estados

Así también, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que, con corte a las 09:30 horas del lunes 26 de octubre, se registran movilizaciones de transportistas en 19 entidades federativas, con 38 puntos de manifestación, 691 vehículos y 858 personas.

La Segob mencionó que los estados con mayor número de puntos del paro son Veracruz, con ocho; Estado de México, seis; y Nuevo León y Tlaxcala, tres cada una.

“Por número de participantes destacan Guanajuato, Veracruz y Tabasco”, indicó.

Agregó que hasta el momento se reporta un bloqueo total en Tlaxco, Tlaxcala, así como cierres parciales en otros puntos de Tlaxcala y Veracruz.