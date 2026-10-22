Aseguran seis piezas arqueológicas en el AICM

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) hallaron y aseguraron seis bienes arqueológicos entre mercancías de exportación de Correos de México, originarios de Veracruz, con destino a Gran Bretaña.

Los hechos ocurrieron durante una revisión en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

De acuerdo con el dictamen en materia arqueológica emitido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), estos bienes forman parte del patrimonio cultural de México y están protegidos por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, la cual establece su carácter inalienable e imprescriptible.

Después de la identificación, dichos bienes arqueológicos permanecen bajo resguardo de Correos de México, en el área de Trámites Especiales, en espera de que personal de la Fiscalía General de la República hiciera el aseguramiento correspondiente.