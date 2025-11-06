Aseguran un total de 45.1 mdp en droga en 8 estados

El Gabinete de Seguridad del Gobierno informó de las acciones relevantes del 4 de noviembre, donde se realizaron detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en Chihuahua, Durango, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Veracruz.

Esto forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN) en San Luis Río Colorado, Sonora, realizaron a un tractocamión que transportaba botes con suplemento alimenticio, procedente de Hermosillo con destino a Mexicali, arrestaron a una persona y aseguraron 60 kilos de metanfetamina. El costo de la droga asegurada es de 16.1 millones de pesos (mdp).

En Tamazula, Durango, en el poblado de El Llano de Palmillas, elementos del Ejército localizaron un área de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, aseguraron mil 450 litros de sustancias químicas. La afectación económica a la delincuencia organizada por la droga asegurada es de 29 mdp.

En Tlaquepaque, Jalisco, elementos de la Guardia Nacional (GN), Ejército, Fiscalía General de la República (FGR) y Policía Municipal catearon un inmueble y aseguraron 324 mil litros de hidrocarburo, 15 autotanques, tres bombas de trasvase, 24 equipos de entrada y salida de medición de despacho.

En Badiraguato, Sinaloa, en el poblado La Cieneguita, elementos del Ejército aseguraron dos armas largas, 11 cargadores, 300 cartuchos, diversas dosis de metanfetamina y un chaleco táctico.