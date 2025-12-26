Asesinan a 42 personas en vísperas de Navidad

Al menos 42 personas fueron asesinadas en vísperas y durante la Nochebuena en el país, de acuerdo con el reporte diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Chihuahua fue el estado más violento el miércoles, con 6 víctimas de homicidio doloso, seguido de Jalisco, 5; Estado de México, 4; Sinaloa, 4; Morelos, 4; Baja California, 3; Puebla, 2; Quintana Roo, 2; y Tamaulipas, 2.

Entre las víctimas registradas en Chihuahua se encuentra un hombre que perdió la vida en un ataque armado con disparos a la cabeza, después de la una de la mañana de ayer jueves en la capital del estado.

En tanto, la violencia marcó la Nochebuena en Sinaloa, donde autoridades locales reportaron el asesinato de cinco personas en balaceras y ataques directos.

Según el informe preliminar generado por un equipo interdisciplinario integrado por la SSPC, Defensa Nacional, Marina y la Fiscalía General de la República (FGR), suman mil 167 asesinatos en el país del 1 al 24 de diciembre de este año.