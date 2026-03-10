Asesinan a agente embarazada de Fiscalía

Una agente de la Fiscalía de Jalisco que se encontraba embarazada fue asesinada el sábado pasado en la colonia El Fortín, en Zapopan; durante el ataque también murió la pareja de la agente, adscrita al área de Mandamientos Judiciales.

La información disponible indica que sujetos armados arribaron al domicilio de la agente, en las inmediaciones de la Prolongación Mariano Otero y la calle Guardia Nacional, donde la encontraron dentro de su automóvil junto con su esposo y les dispararon en varias ocasiones.

Ambos murieron en el lugar a causa de las heridas y al llegar los paramédicos tras los reportes que llegaron al número de emergencia, se percataron de que la mujer estaba embarazada.

A través de sus redes sociales, la Fiscalía General de Jalisco identificó a la agente como Verónica García de Alba, a quien describió como una servidora pública caracterizada por su dedicación y profesionalismo.