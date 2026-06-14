Asesinan a alcalde de San Miguel Amatitlán

La mañana de ayer sábado fue asesinado con disparos de arma de fuego Joel Ángel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Oaxaca. Hace unas semanas sufrió un asalto en la carretera

De acuerdo con las primeras versiones, el asesinato se ejecutó al interior del domicilio del edil, cuando un grupo de hombres armados llegaron a cometer el crimen, alrededor de las 08:00 horas de la mañana de este sábado 13 de junio.

Joel Ángel Bravo tenía 53 años y era el edil de San Miguel Amatitlán por el Partido Acción Nacional (PAN). En 2024, participó en la contienda electoral como candidato de la coalición PAN-PRI-PRD.

Por estos hechos, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que ya se iniciaron los trabajos de investigación ministeriales y periciales tras la agresión con disparos de arma de fuego cometida en contra del presidente municipal de San Miguel Amatitlán.

El pasado 22 de mayo, el alcalde Joel Bravo fue víctima de un presunto asalto carretero reportado en la vía a Acatlán-Oaxaca, en inmediaciones del municipio de Santiago Petlalcingo, Puebla.

El edil iba conduciendo una camioneta acompañado de tres miembros de su equipo de trabajo, cuando fue emboscado por desconocidos, quienes lo obligaron a descender y lo despojaron de sus pertenencias.

Afirman que no habrá impunidad en el asesinato del alcalde

Por lo anterior, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que apoya a las autoridades de Oaxaca en la investigación para detener a los responsables del asesinato del alcalde de la coalición PAN-PRI-PRD en San Miguel Amatitlán, Joel Bravo Martínez, ocurrido este sábado durante un ataque armado.

A través de X, aseguró que “no habrá impunidad” y que las fuerzas federales reforzaron su presencia en la región de la mixteca con un despliegue operativo con la intención de proteger a la población y fortalecer las labores de seguridad.